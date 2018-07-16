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16 Temmuz 2018 09:10

Sağlık çalışanlarından Demokrasi nöbetine destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil ve Servis çalışanlarından anlamlı destek.

Sağlık çalışanlarından Demokrasi nöbetine destek

16 Temmuz 2018 09:10

Sağlıkçılar görev yerlerinde "Bu Gece ve Her Gece Vatan İçin "Sağlık Nöbetinde sloganıyla Temmuz Milli Birlik gününü anlamlandırdı.


FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülkemizin birliğine, kardeşliğine, huzuruna ve demokrasiye karşı 15 Temmuz tarihinde askeri darbe girişimi sonrası, ülke genelinde olduğu gibi, Niğde’de de demokrasi nöbetine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Darbe girişimine karşı Ömer Halisdemir Meydanında toplanan vatandaşlara destek olmak amacıyla demokrasi nöbetine destek verdi.


Ayrıca Acil servislerde ve hastane servislerinden görev yapan sağlık çalışanları açtıkları pankartlarla Demokrasi nöbetlerine destek verdi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Bilal Günaydın, hastane yönetimi ve çalışanlarımız ile Milli Birlik Yürüyüşü ve demokrasi nöbetinde meydanlarda halkımızın yanında olduk. Milletimizin sahip çıktığı Milli İradeye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak destek vermek için buradayız. Bu süreçte verdiği mücadelede ile vatanımız uğruna şehit düşen kahraman demokrasi şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum ‘’ dedi.




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