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Sahte Rapor operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde’de usulsüz ve sahte rapor almak için aracılara yüklü miktarlarda para ödeyerek rapor alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişiye gözaltı kararı verildi.

Niğde'de usulsüz ve sahte rapor almak için aracılara yüklü miktarlarda para ödeyerek rapor alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişiye gözaltı kararı verildi. Emniyette ifadeleri alınan 8 kişi Adliyeye sevk edildi. 31 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Niğde merkezli 7 ilde 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 39 kişi Kom şube müdürlüğündeki ifadelerinde 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi ise Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Eczacı Kalfası, Doktor sekreteri oldukları bildirildi.

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