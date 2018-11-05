Sahte Rapor operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde'de usulsüz ve sahte rapor almak için aracılara yüklü miktarlarda para ödeyerek rapor alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişiye gözaltı kararı verildi. Emniyette ifadeleri alınan 8 kişi Adliyeye sevk edildi. 31 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Niğde merkezli 7 ilde 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 39 kişi Kom şube müdürlüğündeki ifadelerinde 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi ise Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Eczacı Kalfası, Doktor sekreteri oldukları bildirildi.