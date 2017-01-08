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08 Ocak 2017 15:07

Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

08 Ocak 2017 15:07

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yılı etkinlikleri kapsamında Niğde’den 50 kilometre uzaklıktaki Çamardı ilçesinin Demirkazık köyüne “Şehitleri Anma Yürüyüşü” düzenlendi.
Yürüyüşe Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atkı, bere ve eldivenlerin dağıtıldığı programda ilk olarak Demirkazık dağ evinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dağ evinden başlayan yürüyüş, Demirkazık Dağı eteklerinde son buldu. Programın sonunda katılımcılara helva ile ekmek dağıtıldı.
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, “Bugün burada sembolik anlamı olan bir faaliyet için bir araya geldik. Sarıkamış’ta Allahu Ekber Dağı’nda hayatlarını kaybeden, çoğu da soğuktan hayatlarını kaybeden atalarımızı anmak için buradayız. Bildiğiniz gibi Allahu Ekber Dağı’nda Ruslara karşı savaşan Osmanlı askerleri, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından yani Suriye’den, Irak’tan, Filistin’den ve Anadolu’nun dört bir yanından yani üç kıtadan toplanarak Allahu Ekber Dağı’na gelmişler ve vatan için, bayrak için hayatlarını seve seve feda etmişlerdir. Biz bugün onlara olan minneti huzuru göstermek adına burada bir araya geldik” dedi.



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