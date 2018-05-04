Seçim kurullarında 100 bin imza yoğunluğu

24 Haziran tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, toplanması gereken 100 bin imza için başvurular bugün sabah saatlerinde başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde’de de seçim kurulunun bulunduğu Niğde Adliyesinde ilk gün yoğunluk yaşandı. Özellikle 100 bin imza ile aday olmak isteyen parti genel başkanları için, partililer seçim kurulunda imza verdi.

100 bin imza için adliyeye geldiklerini ve kampanya yaptıklarını belirten Saadet Partisi ve İYİ Partililer, cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini talep etti.

İmza vermek için Seçim kuruluna gelen İsmail Uğuş, ‘‘Seçim kurulu müdürü yardımcı oldu, imzamı attım. Vatana millete hayırlı olsun demokratik ölçüde bir seçim olsun inşallah" dedi.

Saadet Partisi Niğde İl Başkanı Ahmet Binici ise kampanyadan çok ümitli olduklarını ve 500 bine yakın imzayı toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Kırşehir Adalet Sarayında bulunan seçim kuruluna imza için gelen vatandaşlar, kimlik beyanı yaparak adayının kim olduğunu beyan ettikten sonra imza atıp çıktı.

Adaylık imzasında bulunan bazı vatandaşlar ise, "Herkese hayırlı olsun. Vatana millete hayırlı olsun. İmzamızı attık" dediler. İmza kampanyasına 9 Mayıs tarihine kadar vatandaşlar bağlı bulundukları seçim kurulu başkanlıklarından katılabilecekler.