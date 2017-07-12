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12 Temmuz 2017 15:38

Şehit babası, kontrollü darbe diyenlere ve adalet yürüyüşü yapanlara sitem etti

Darbeci general Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Çukurkuyu Beldesi’nde bulunan kabri ziyarete gelen şehit babası 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyenlere ve adalet için yürüyüş yapanlara sitem etti.

Şehit babası, kontrollü darbe diyenlere ve adalet yürüyüşü yapanlara sitem etti

12 Temmuz 2017 15:38


Konya’nın Doğanhisar ilçesinde Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyarete gelen Şehit Babası İsmet Şakar, 15 Temmuz darbe girişimini kontrollü darbe girişimi diyenlere ve Ankara’dan İstanbul’a adalet yürüyüşü yapanlara sitem etti.


Şehit Babası İsmet Çakar yaptığı konuşmada şunları söyledi; “ Benim oğlumda 1994 yılında Elazığ’da şehit oldu. Rahmetli şehidimizle beraber şuanda yan yanadırlar. Buradan şunu söylemek isterim ki kontrollü darbe girişimi olarak düşünen kişiler gelsinler rahmetli şehidimizin kabrini ziyaret etsinler. Sonrada akıllarını başlarına alsınlar ve kararlarını ondan sonra versinler. Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yapacaklarına gelsinler Kahraman şehidimizin kabrine yürüyüş yapsınlar burayı ziyaret etsinler. Burayı görsünler 15 Temmuz’da bütün Türkiye’mizin başı sağ olsun.” dedi.




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