Sendika üyelerinden Andımız tepkisi

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl temsilciliği üyeleri, Ömer Halisdemir Meydanı'nda İstiklal Marşı söyledi, Andımızı okudu.

MHP Niğde İl Başkanlığının da destek verdiği basın açıklamasına yaklaşık 200'e yakın sendika üyesi katıldı. 1933 yılından itibaren Andımızın okutulduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer yaptığı basın açıklamasında " Danıştay 8. Dairesi de 24.04.2018 tarihli kararıyla Öğrenci Andı'nı kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına dek 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan Andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı. Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu; ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı Devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, Öğrenci Andı'nın ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi" dedi.Özer, "Sözde memur sendikası 2 yılda bir ortaya çıkar, memuru toplu sözleşmede pazarlar, sonra iki yıl boyunca ortalarda görünmezler. Yüzde 4+3,5 zamma imza atıp yüzde 24,5 enflasyona karşı gıkını çıkarmazlar. Memurlar ek gösterge beklerken tek kelime edecek takati göstermezler. Dolar 7 TL'ye ulaştığında, alım gücünün korunmasına karşı bir tedbir önermezler. Aileleri parçalanmış sözleşmeli personel için tek kelime etmezler. Memurun, sözleşmelinin, emeklinin mağduriyetlerini sorun etmezler. Ek zam istemeye hiç cesaret edemezler. Ne yazık ki, Türklüğün etnik bir unsur olduğunu iddia edenler, Öğrenci Andı ile Milli Marşımızı karşı karşıya getirerek tehlikeli bir ayrımcılığa girişmektedir. Bilinsin ki biz, milliyetinden gocunmayan, Türk olmaktan gurur duyan, Türkoğlu Türkleriz. Gerekirse her sabah önce şehadet getirir, sonra çocuklarımıza andımızı biz okuturuz. Siz ise çocuklarımız Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demesin diye eylem yapan sendika olarak tarihe geçeceksiniz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından basın açıklamasına katılan memurlar, hep birlikte Andımızı okudu.