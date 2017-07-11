Seyir halindeki otomobil biranda alev aldı

Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez askerlik şubesinin bulunduğu cadde’de meydana geldi. 51 EY 191 plakalı otomobil sürücüsü K.T. otomobili ile seyir halinden giderken otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobilinin alev aldığını fark eden sürücü K.T. otomobili duruduraka aracından inerek hemen 110 itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangına hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde patlama riskine karşı soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri erken müdahale ile olası felaketi önlemiş oldu.