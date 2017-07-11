Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 08:56

Seyir halindeki otomobil biranda alev aldı

Niğde’de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Seyir halindeki otomobil biranda alev aldı

11 Temmuz 2017 08:56


Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez askerlik şubesinin bulunduğu cadde’de meydana geldi. 51 EY 191 plakalı otomobil sürücüsü K.T. otomobili ile seyir halinden giderken otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobilinin alev aldığını fark eden sürücü K.T. otomobili duruduraka aracından inerek hemen 110 itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobildeki yangına hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde patlama riskine karşı soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri erken müdahale ile olası felaketi önlemiş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :22:00
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!