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09 Mayıs 2018 13:56

Silahla öldürülen Belediye Başkanı toprağa verildi

Niğde’de, Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı AK Parti’li Hakkı Şengül için Yeşilgölcük belediye binası önünde tören düzenlendi.

Silahla öldürülen Belediye Başkanı toprağa verildi

09 Mayıs 2018 13:56

Törende Başkanın babası Kemal Şengül, oğlunu gözyaşlarıyla uğurladı.


Belediye Başkanı Hakkı Şengül için bugün Yeşilgölcük Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Şengül’ün cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kurs Camii’ne götürüldü.


48 Yaşında evli ve 3 çocuk babası olan Şengül, kurs camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.


Olay, dün Yeşilgölcük belediye binasında meydana gelmiş, belediyede çalışamadığı için öfkelenen S.T., belediye binasına gelerek, daha önce kendisini geçici işçi olarak işe alan Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ü makamında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Çağrılan ambulansla Niğde’deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.




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