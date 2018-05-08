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08 Mayıs 2018 19:05

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Niğde’de silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

08 Mayıs 2018 19:05


Edinilen bilgiye göre, Niğde’nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şengül, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi hastaneye gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek verdi.


Saldırıyı gerçekleştiren Serkan Teltik’in Toplum Yararına Çalışma programı çerçevesinde daha önce belediye bünyesinde çalıştığı, yeni dönem için yapılan kurada isminin çıkmaması sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.




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