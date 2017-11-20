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20 Kasım 2017 17:14

Sodes projesiyle 200 engelli, çeşitli etkinlikte buluşacak

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Sosyal Destek Programı çerçevesinde ‘Yarınımdan umutluyum, Sodes’le daha mutluyum’ projesi başladı.

Sodes projesiyle 200 engelli, çeşitli etkinlikte buluşacak

20 Kasım 2017 17:14


12 ay sürecek olan -‘Yarınımdan umutluyum, Sodes’le daha mutluyum’ projesinde 200 engelli için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.


Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, 200 engellinin olduğu proje kapsamında yüzme sporu, tiyatro, satranç , iletişim ve bilinçlenme gibi sosyal ve sportif etkinliklerimizin yanı sıra ; Konya ve Nevşehir gezilerinin düzenleneceğini söyledi.


Projenin finansman değerinin 150 bin TL olduğunu ifade eden Çalışkan konuşmasında şunları söyledi: ‘‘Projemizin ortakları; İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzdür. Projemiz 12 ay süreli olup, yararlanacak.




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