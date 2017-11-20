Sodes projesiyle 200 engelli, çeşitli etkinlikte buluşacak

12 ay sürecek olan -‘Yarınımdan umutluyum, Sodes’le daha mutluyum’ projesinde 200 engelli için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, 200 engellinin olduğu proje kapsamında yüzme sporu, tiyatro, satranç , iletişim ve bilinçlenme gibi sosyal ve sportif etkinliklerimizin yanı sıra ; Konya ve Nevşehir gezilerinin düzenleneceğini söyledi.

Projenin finansman değerinin 150 bin TL olduğunu ifade eden Çalışkan konuşmasında şunları söyledi: ‘‘Projemizin ortakları; İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzdür. Projemiz 12 ay süreli olup, yararlanacak.