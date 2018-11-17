Süngütepe gazisi evini döndü

Hakkari'de meydana gelen patlamada gazi olan Piyade Er Fatih Özkan baba evine döndü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelenpatlamada yaralanan askerlerden biri olan Niğdeli Topçu Piyade Er Fatih Özkan'ı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek baba evinde ziyaret etti.

Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca'nın da yer aldığı ziyarette Vali Şimşek, yaralanan Er Fatih Özkan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.