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Suriye'den kaçak malzeme getiren 2 kişi yakalandı

Niğde’de Suriye’den kaçak yollarla malzeme getiren Suriyeli uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Suriye'den kaçak yollarla malzeme getiren Suriyeli uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.


Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 0-21 otoyol gişelerinde rutin asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada kaçak 560 adet çay , 108 adet şampuan , 36 adet kolonya , 528 adet kahve , 45 kg sabun , 50 kg pirinç ve değişik tür ve adette toplamda 190 kg kuruyemiş ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu S. E. A ve A. E. A. gözaltına alındı.

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