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19 Haziran 2017 14:13

Suriyeli bebek ameliyat edildi

2 yaşındaki Suriyeli mülteci Ayşe Aziz bebek Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Suriyeli bebek ameliyat edildi

19 Haziran 2017 14:13

Kalça çıkığı ameliyatı yapılan Ayşe bebek, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu ameliyatı yapılan ilk bebek oldu.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi kliniğinde Uzm. Dr. Ahmet Sinan Sarı tarafından Niğde’de ilk defa kalça çıkığı ameliyatı yapıldı. Aksama ve yürüyememe şikayetiyle ailesi tarafından ortopedi polikliniğine başvuran Suriyeli Ayşe bebek yapılan tetkikler neticesinde kalça çıkığı tespit edildi.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Sinan Sarı tarafından değerlendirilen hastaya ameliyat önerildi. Niğde de ilk defa yapılan kalça çıkığı ameliyatı ile Ayşe bebek için açıklamada bulunan Uzm. Dr. Ahmet Sinan Sarı ameliyatla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Hastanemize aksama şikayeti ile getirilen 2 yaşındaki Ayşe bebeği muayene edip çeşitli tetkiklerin ardından hastamızda kalça çıkığı tespit edildi. Ailesine yapacağımız işlemleri anlatıldı. Ayşe bebeğe açık redüksiyon ameliyatı ile kalça kemiği yerine oturtuldu. Hastamızı güzel sonuçla taburcusu yaptık. Bu ameliyatın önemi vardı. Hem ilimizde yapılan ilk kalça çıkığı ameliyatı olması, hemde Suriyeli mülteci bir ailenin bebeği olarak ülkemizde olmaları ve Niğde’de hastanemizde tedavi olup sağlığına kavuşması. Bu olay bizleri çok mutlu etti. Güzel sonuçlar alındı. İnşallah hiç gerek kalmaz ama bundan sonraki dönemde kalça çıkığı ameliyatlarını hastanemizde yapmaya devam edeceğiz.”




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