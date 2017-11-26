Taraftar destek için sokaklarda

Niğde Belediyespor’un kısıtlı imkanlarla 2. Ligde mücadele veren ve grubunda durumunun şuana kadar iyi olan Niğde Belediyespor için vatandaşlardan, siyasi ve bürokratlardan destek istediler. Basın açıklamasını yapan Tribün Lideri Cebrail Öztekin, yıllardır stat ve tesis konusunda verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığını hatırlatarak, maddi sorunlardan dolayı futbolcular içerisinde huzursuzluklar meydana geldiğini söyledi.

Öztekin basın açıklamasında şunları söyledi; ‘‘Niğde Belediyeporumuzun sezon başı kısıtlı bütçe ie kurulmuştur. Bu gelişme sonrası birçok kesimin ve hatta Niğdeli olupta bir türlü Niğde Belediyespor’u benimsemeyen kişiler tarafından bu takım bu ligden düşer imajı yaratılmak istendi. Niğde belediyespor’un yönetimi, teknik heyeti, gerek futbolcu ve her daim takımın arkadasın da kaya gibi dimdik duran taraftarımız ve taraftar grubumuzun ortak çabaları ve cefaları sonucunda o şer odakları emellerine ulaşması engellenmiş oldu. Niğde Belediyesporumuzun için herkesin elini taşın altına atmasını ve desteğini bekliyoruz. Çevre ilerde 3. Ligde veya BAL liginde takımları olan şehirler bizden kat kat modern stat ve tesislere sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bazı kişilerin takıma talip olduklarını tesis ve stat eksikliği nedeniyle takımı satın almaktan vazgeçtiğini biliyoruz. Sonuç olarak siyasiler, iş adamları ve bürokratlar Allah rızası için bu takıma, futboldan başka hiçbir sosyal faaliyeti olmayan bu insanlara sahip çıkalım, bizim gidecek yerimiz yok’’ dedi.

Basın açıklaması sonrası taraftarlar Niğde Belediyespor’un marşlarını söyleyerek dağıldılar.