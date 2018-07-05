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05 Temmuz 2018 08:50

Tarihi Eserlerin Üzerindeki Yazılar Siliniyor

Niğde Belediyesinin tarihi eserlerin duvarlarındaki yazıların tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Tarihi Eserlerin Üzerindeki Yazılar Siliniyor

05 Temmuz 2018 08:50


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatıyla tarihi eserler ve türbelerin üzerlerine gelişigüzel yazılmış yazıları silmek için başlatılan çalışmalar yoğun bir tempoyla sürüyor. Belediye Başkanı Özkan şehir merkezinde özellikle türbeler ve üzerindeki yazıların şehrin hem dokusuna hem de görüntüsüne yakışmadığını söyledi. Bu kapsamda Başkan Özkan Alaaddin Camii’nde çalışmaları inceledi, cami duvarındaki yazıları bizzat kendisi sildi.


Başkan Özkan yaptığı açıklamada; “Ecdad yadigarı tarihi eserlerimizi günümüzde de kullanıyoruz. Gerek ibadet yeri olarak gerekse kütüphane olarak ama maalesef görüntü kirliliği diye adlettiğimiz gençlerimizin çocuklarımızın dış yüzey duvarlarını yazılarla kirletiyorlar o da hoş bir görünüm arz etmiyor. Bizde belediye olarak bir makine aldık personel tahsis ettik sayın valimizde bu konuda hassas. Bütün tarihi eserlerimizdeki görüntü kirliliği veren yazıları orjinalini bozmadan siliyoruz. Vatandaşımızın da memnun olacağı şekle getiriyoruz. Tarihi eserlerimizi bu yazılı hallerinden tamamen tarihi şaheserliğini ortaya koyacak şekle dönüştürüyoruz” dedi.




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