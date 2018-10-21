TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 1 - Bayrampaşa: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu, sahasında konuk ettiği Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 5 Şubat
Hakemler: Metehan Alpat, Fatih Karatağ, Mehmet Gökhan Ceylan
Niğde Anadolu FK: Kadem Burak, Yusuf (Fatih dk. 80), Arda, Alper, Taner, Enis (Mehmet dk. 79), İsmail Güven, İbrahim (Fatih dk. 71), İbrahim, Caner, Fatih, Süleyman
Bayrampaşa: Veysel, Efe, Hakan (Kenan dk. 88), Mehmet, Fatih, Şamil (Hamit dk. 74) İbrahim, Ömercan, Sercanx, Talha, Hamza
Goller: Caner (dk. 56) (Niğde Anadolu FK), Hamza (dk. 6) (Bayrampaşa)
Sarı kartlar: Yusuf, Mert (Niğde Anadolu FK), Şamil, Sercan (Bayrampaşa)