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TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 1 - Kastamonuspor 1966: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu FK, evinde Kastamonuspor 1966'ya 2-1 mağlup oldu.


Stat: 5 Şubat


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Sefa Özcan, Mustafa Onur Özgenç


Niğde Anadolu FK: Eser Altın, Yusuf Arslan, Enis Durak, İsmail Güven, Süleyman Güneş (Fatih dk. 71) , Taner Yılmaz, İbrahim Coşku, Caner Aktaş (Şevki dk. 85), Gökcan Gelmen, Alper Duruk, Mert Çakır (Olcay dk. 72)


Kastamonuspor 1966:Bekir Sevgi , Yakup Yiğit, Mustafa Çakır, Cenk Kaplan , Şaban Özer, Ayhan Gürbüz , Soner Dikmen ,( Muharrem dk.45) Niyazi Salman , Abdulaziz Solmaz,(Murat dk.81 Murat), Ozan Kılıçoğlu, Sinan Akaydın, (Ahmet dk.64)


Sarı Kartlar: İbrahim Ferdi Coşkun, Yusuf Arslan (Niğde Anadolu FK) Sinan Akaydın, Şaban Özel, Ayhan Gürbüz, Ozan Kılıçoğlu, Muharrem Ozan Cengiz (Kastamonu 1966)


Goller: Caner Aktaş (dk.35) (Niğde Anadolu FK), Abdulaziz Solmaz (dk 59), Muharrem Ozan Cengiz (dk 89) (Kastamonu 1966)

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