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TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK:0 - Samsunspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta mücadele eden Niğde Anadolu Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildi.



Stat: 5 Şubat


Hakemler: Burak Pakkan, İsmail Taygun Tasalı, Hüseyin Can, Hakan Basık


Niğde Anadolu Fk: Kadem Burak Yaşar, Yusuf Yalçın Arslan, Enis Durak, İsmail Güven, Fatih Aktay, İbrahim Ferdi Coşkun, (Şevki dk. 37, (Fatih dk. 66)), Musa Caner Aktaş, Arda Hilmi Şengül, Cabir Coşar, (Mehmet dk. 78 ?), Alper Kadir Duruk, Taner Yılmaz


Samsunspor: Ahmet Altın, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Erkam Reşmen, İshak Doğan, Savaş Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Ramzan Çevik, Samet Asatekin, (Muhammet dk. 63), İlyas Kubilay Yavuz, (Enes dk. 88 ?), Bahattin Köse, (İrfan dk. 76 ?).


Goller: İshak Doğan (dk. 73) (Samsunspor)


Sarı Kartlar: Yusuf, Caner, Arda (Niğde Anadolu FK), Savaş (Samsunspor)

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