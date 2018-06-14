Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 15:44

Tır takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de tırın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tır takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

14 Haziran 2018 15:44


Kaza, Ulukışla İlçesi Kolsuz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah H. yönetimindeki 34 JC 1747 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Gökhan Özgür ve Emrah H. ekipler tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri Gökhan Özgür’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Emrah H. ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç