Kaza, Ulukışla İlçesi Kolsuz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah H. yönetimindeki 34 JC 1747 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Gökhan Özgür ve Emrah H. ekipler tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri Gökhan Özgür’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Emrah H. ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.