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24 Haziran 2017 23:30

Tırmanış esnasında sakatlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Niğde’nin Demirkazık dağında tırmanış esnasında ayağı burkulan dağcı yürüyemeyince helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Tırmanış esnasında sakatlanan dağcı helikopterle kurtarıldı

24 Haziran 2017 23:30


Demirkazık dağına 3 arkadaşıyla tırmanış gerçekleştiren Metin Esmer, tırmanış esnasında ayağını burktu. Yürüyecek durumda olmayan Metin Esmer’in arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Demirkazık dağ evine giden UMKE, AFAD ve Jandarma Arama kurtarma ekipleri dağcının bulunduğu ‘Kaldı’ mevkiindeki yerini tespit etti. Ayağında oluşan sorun nedeniyle yürüyemeyecek durumda olan Esmer için Ankara’dan skorsky helikopter sev edildi. Helikopter dağcının bulunduğu yere kurtarma ekiplerini indirerek yaralı dağcıyı helikoptere aldı. Demirkazık dağ evine getirilen dağcı buradan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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