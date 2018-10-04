Türkiye Güven ve Huzur 2018-6 Uygulaması Yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ve gün boyu süren uygulamalarda av malzemeleri ve piroteknik satışı yapılan yerlere yönelik yapılan uygulamada 12 işyerinin kontrol edildiği ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

Akşam saatlerinde alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, cafe ve yayalara yönelik yapılan uygulamada ise toplam 998 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgulamasının yapıldığı , 2 bakaya ve 1 yoklama kaçağının yakalandığı bildirildi.

21:00 ve 23:00 saatleri arasında umuma açık ve eğlence yerlerine yönelik yapılan uygulamada ise 393 şahsa Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapıldığı , kontrol edilen 15 araca 2 Bin 220 TL ceza işlem uygulandığı belirtildi.

30 umuma açık eğlence merkezinin de kontrol edildiği Türkiye Güven Huzur 2018-6 uygulamasında yapılan kontrollerde ekipler 2 adet av tüfeği ve 13 adet kartuş ele geçirdi.

Uygulama kapsamında 2 şahsa kapalı alanda sigara kullanmaktan da 258 TL para cezasının uygulandığı belirtildi.