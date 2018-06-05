Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Niğde’de

Bakan Arslan, Niğde’nin beklediği Havalimanı projesinin sona gelindiğini yatırım programına alınıp yapımına başlanılacağını söyledi. Arslan, ilk önce Niğde-Kayseri-Nevşehir karayolu köprülü kavşakta inceleme yaptı. Yüklenici firma yetkilileriyle görüşen Arslan, kavşağın 20 Haziran’da hizmete açılacağını belirtti. Arslan, yapımı devam eden Çiftlik-Tepeköy karayolu inşaatını inceledikten sonra Niğde Valiliğinde basın açıklamasında bulundu. Arslan, ‘‘Havayolu anlamında ülkemiz çok güzel bir notaya geldi. Şöyle bir hedefimiz var. Bir insan çıktığının 10 kilometre yakınında bir havalimanı olsun. Ülkemiz gerçek anlamda hava yolunu halkın yolu yapmak için çalışmaları kapsamında 2017 yılı sonunda Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatı Niğde Havalimanının projesini yapın ve başlayın. 2018 yılında yatırım programına kondu. İhalesi yapıldı. Fizibilitesi yapılıyor, ÇET’i yapılıyor projeleri yapılıyor. Bu sene içerisinde bunları bitirip yatırım programına alıp kısa sürede kazmayı vurup Niğde Havalimanının da 64. Havalimanı olarak ülkemize kazandıracağız. 2750 metre pist boyu, 30 metre genişlik ve 4 uçağın girebileceği bir apronuyla projesi hazırlandı. 15 bin metrekarelik terminal binasıyla yani yılda 2 milyon yolcu kapasiteli bir terminal projesi hazırlandı. Proje bu sene bitiyor ve sıra yapımına başlanıyor’’ dedi.

Niğde’de 552 milyonluk yatırım yapıldı

Niğde’de son 16 yılda büyük yatırım yapıldığını ifade eden Arslan şunları söyledi:

‘‘Ülkemizin uluslararası taşıma koridorları anlamında ulaşılabilir ve erişilebilir olması adına birçok proje yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Niğde bulunduğu konum açısından hem doğu-batı aksında, hem kuzey-güney aksında ülkemiz için önemli bir bölge. Seyahat konforunun daha lüks olması için bir çok projemiz var. Niğde’nin ekonomisin büyümesi, sanayisinin endüstrisinin büyümesi için çok önemli. Ege’yi Güneydoğuya bağlaması açısından çok önemli bir il. Son 16 yıldır Niğde’ye Bakanlık olarak 5 milyar 552 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.”

Hızlı tren Niğde bağlantısı yapılacak

Hızlı tren hattı ile ilgili Ulukışla-Niğde arası bağlantı yapılacağını ifade eden Arslan, “Karaman’dan Ulukışla hattında yüzde 32 ilerlemiş durumdayız. Elektrikli hale getirmek için bu ay içerisinde ihalesini yapacağız. Ulukışla-Yenice arasında ise çalışmalar devam ediyor tünel projelerinde de sona yaklaştık. Ulukışla Niğde arası bağlantı yapıp insanlarımızın hızlı treni kullanabilmesi gerekiyor’’ diye konuştu.

Hemzemin geçitlere köprülü kavşak

Niğde’de bulunan ve kazaların meydana geldiği hemzemin geçitlerle ilgili konuşan Arslan, “Devlet Demiryolları ile Niğde Belediyesi bu ay ihale yapıp Niğde Ditaş yakınında bildiği hemzemin geçit ile Çevre Müdürlüğü yakında bulunan hemzemin geçitlerin köprülü kavşak haline getireceğiz ve Niğdeli vatandaşlarımız orada sıkıntı yaşayamayacak’’ şeklinde konuştu.

Bakan Arslan’a Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan eşlik etti. Bakan Arslan esnaf ziyaretleri yaptıktan sonra Niğde Belediyesinin iftar programına katıldı.