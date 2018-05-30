Ulukışla Bilimle Şenleniyor

Ulukışla kaymakamlığı NİPRO (Niğde Valiliği Proje Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisi) ekibi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile Ulukışla’ da bilim, kültür ve sanat şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte ilçe geneli okullardan 38 bilimsel proje, 12 sanatsal ve robotik atölye çalışmaları ve halk eğitim merkezi el sanatları sergisi yer aldı.

Okuryazarlık seferberliği ile okuma yazmayı öğrenen 69 kişiye belgeleri Ulukışla Kaymakamı Onur Şan tarafından teslim edildi.

Ayrıca şenlikte Niğde Valiliği kordinasyonu ile kurulan Yedi İklim Halk Müziği korosu konser verdi.

Şenliğe ve konsere ilçe merkezi ve köylerden gelen misafirlerin ilgisi yoğun oldu.