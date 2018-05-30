Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:32

Ulukışla Bilimle Şenleniyor

Ulukışla’da düzenlenen bilim, kültür ve sanat şenliğine ilçe halkının büyük ilgisini çekti.

Ulukışla Bilimle Şenleniyor

30 Mayıs 2018 11:32


Ulukışla kaymakamlığı NİPRO (Niğde Valiliği Proje Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisi) ekibi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile Ulukışla’ da bilim, kültür ve sanat şenliği gerçekleştirildi.


Şenlikte ilçe geneli okullardan 38 bilimsel proje, 12 sanatsal ve robotik atölye çalışmaları ve halk eğitim merkezi el sanatları sergisi yer aldı.


Okuryazarlık seferberliği ile okuma yazmayı öğrenen 69 kişiye belgeleri Ulukışla Kaymakamı Onur Şan tarafından teslim edildi.


Ayrıca şenlikte Niğde Valiliği kordinasyonu ile kurulan Yedi İklim Halk Müziği korosu konser verdi.


Şenliğe ve konsere ilçe merkezi ve köylerden gelen misafirlerin ilgisi yoğun oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
23
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç