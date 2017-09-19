UMKE, Toros Dağlarında tatbikat yaptı

Son yıllarda ülkemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan afetler, sağlık sistemlerinin afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasının önemini gözler önüne sermiştir. Bu tr olaylara hazırlıklı olmak için Niğde genelinde UMKE personeli görev yapıyor. Bu kapsamada Sağlık İl Müdürlüğü; 2017 yılı UMKE faaliyet planları doğrultusunda Niğde’nin Ulukışla İlçesi Darboğaz Kasabası Karagöl Mevkiinde kamp düzenlenmeyerek tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata Niğde’den 21, Nevşehir’den 5, Kayseri’den 4 olmak üzere, toplamda 30 UMKE personeli katıldı.

Yapılan tatbikatlarda UMKE üyeleri , Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek, Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak, afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak gibi konularda eğitim aldılar. UMKE ekibi ayrıca, şok tatbikatı ve tatbikat değerlendirilmesi, temel kampçılık ve çadır kurulumu eğitimi, zor şartlarda hayatı idame ettirme eğitimi, kondisyon yürüyüşü ve değerlendirilmesi, ip sürüş teknikleri eğitimi, arazide hasta taşıma teknikleri eğitimi, UMKE medikal çanta eğitimi, temel Yaşam Desteği eğitimi, deprem konulu eğitimler, arazide yön bulma eğitimi, gece tatbikatı ve intikal eğitimi, arazide yaralı kurtarma tatbikatı, olay yeri yönetimi eğitimi konularında da eğitim gerçekleştirdiler.

Niğde coğrafi yapısı ve dağcılık turizmine elverişli olması nedeni ile en çok dağcı kazaları, suda boğulmalar, sel felaketleri ve toplu trafik kazaları vb. olaylar meydana geliyor. UMKE ekipleri ise bu tür olaylara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşa hizmet ediyor.