Üniversite mezunu kadın koyun çiftliği kurdu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı hibe ile koyun çiftliği kuran genç kadın, hemcinslerine örnek oldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunu olan Filiz Çevik, mezun olduğu alanda bir iş yapmak yerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üniversite mezunları için verdiği küçükbaş hayvancılık hibe desteğine başvurdu. Hibe kapsamında 38’i dişi olmak üzere 40 koyun alan 1 çocuk annesi genç kadın, Hüsniye köyünde erkek çiftçilere parmak ısırtacak bir çiftlik kurmayı başardı. Köy yaşamını tercih eden kadın, 2 yıl içinde ev sahibi oldu.

"Amacım çocuklarımın rahat yaşaması"

Çocuklarının daha rahat yaşaması için böyle bir yol tercih ettiğini söyleyen Filiz Çevik, "Devletimiz bana 38 dişi 2 tane de erkek koyun verdi. 2 yıldır bakımını yapıyoruz. Kuzuları oldu. Hatta ikinci kuzulayanlar bile oldu. Hamdolsun devletimizden Allah razı olsun. 40 ile başladık bütün koyunlar kuzuladı hatta ikinci kuzulayan oldu. Koyunlarımızın yemini suyunun hep taze olması gerekiyor. Bu işi anlamak önemli, çok zor bir iş kış aylarında da ama bakımını yaptıktan sonra karşılığını alıyoruz. Kadın arkadaşlarımızı teşvik ediyorum. Genç Çiftçi projesine başvursunlar onlarda yapmak istediği proje için destek alsınlar. Sonuç olarak çalışıp üretmek gerekiyor. Biz evimizi aldık, daha iyi yaşamak ve çocuklarımın okumaları için daha fazla yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

"Kadınlara imkan arttırılmalı"

Kadınlara daha fazla imkan verilmesi gerektiğini dile getiren Çevik, bu işi tercih ettiğini gören insanlardan genellikle takdir aldığını dile getirdi. Kendisi destek aldığı için fikir alanların çok olduğunu kaydeden Çevik, çiftçilik yapmayı düşünenlere elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

571 proje uygulandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Niğde İl Müdürü Soner Kahraman ise 2016’dan bu yana devam eden Genç Çiftçi Hibe Projelerine dair şu bilgileri verdi:

"Genç Çiftçi projeleri 2016 yılında başladı ve 2017 ile 2018 yıllarında devam ediyor. Niğde’de 571 proje dağılımı yapıldı ve 16 milyon civarından destekleme yapıldı. Filiz Çevik Hanımefendi destek alan çiftçilerimizden biri. Çok başarılı, çiftliğinde herhangi bir eksik ya da sorun bulunmuyor."