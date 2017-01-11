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11 Ocak 2017 12:29

Üniversite öğrencileri farkındalık oluşturuyor

Üniversite öğrencileri farkındalık oluşturuyor

11 Ocak 2017 12:29

Ömer Halisdemir üniversitesi öğrencileri farkındalık oluşturmak için çöp kutusunun üzerine ilginç yazı yazdılar.
Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri kampüs içerisinde bulunan çöp kutularına yazdığı yazılar öğrencilerin ilgisini çekerek farkındalık yarattılar.
Kampüs içerisindeki çöp kutularına ‘‘Ben burada dururken yere çöp atmak niye’’ yazısı yazarak çevre kirliliğinin önlemek için farkındalık yaratmak isteyen öğrenciler yazdıkları yazıyla çevre kirliliğine karşı olduklarını yazdıkları yazı ile dile getirdiler.
Çevreci genç arkadaşların bu yazısını okuyarak güzel bir uygulama olduğunu söyleyen İletişim fakültesi öğrencisi Damla Gürsoy,; ‘‘ Arkadaşlarımızın yaptığı bu uygulama çok güzel bir şey. Etrafımız da sürekli çöp atan insanlar var. Kampüs alanı içerisindeyiz fakat eğitimli insanların olmasına rağmen hala çöpleri yerlere atıyorlar. Öğrenci arkadaşlarımız daha dikkatli olurlarsa ve çevreye duyarlı olurlarsa çevremiz çok daha güzel olur. Zaten ölen bir dünyada yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın bu yazısı daha dikkat çekici olmuş. Farkındalık oluşturması beni mutlu etti. Çevreye duyarlı nesiller olmamız gerekiyor ve duyarlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yazıyıda yazarak çok güzel bir farkındalığa imza atmışlar.’’ dedi.
Öğrencilerin çalışması diğer öğrenciler tarafından beğeni aldı.



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