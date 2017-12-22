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22 Aralık 2017 14:37

Üniversite öğrencileri Şehit Ömer Halisdemir’in Kabrini ziyaret etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri Şehit Ömer Halisdemir’in Kabrini ziyaret etti

22 Aralık 2017 14:37


Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 54 öğrencinin, Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Mehmet Furkan Şener ve Öğr. Gör. Emre Atay ile İslami İlimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Murat Bıyıklı ve Arş. Gör. Ahmet Gümüştop eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.


Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim tilaveti okuyan öğrenciler, Ömer Halisdemir’i kabri başında anarak tüm şehitler için dua etti.


Program, öğrencilerin aynı kabristanda bulunan şehidin annesi Fadimana Halisdemir’in kabrini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.




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