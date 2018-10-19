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Üniversiteli öğrencilerin su tepkisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci yurdunda kesilen suya yurtta kalan öğrenciler tepki gösterdi.


Suların kesik olduğunu gören öğrenciler önce camlardan ellerinde bulunan tabak metal eşyalara vurarak protesto ettikten sonra yurt bahçesine indi.


Öğrenciler, 3 gündür suların düzgün akmadığını, asansörlerin çalışmadığını ileri sürerek ıslıkla protesto etti.


Konuyla ilgili yurt bahçesinde toplanan öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu söyledi.


Öğrenciler, yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair bilgi verilmediği sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi.

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