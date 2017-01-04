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04 Ocak 2017 14:24

Ünlü Şair Serdar Tuncer:

Ünlü Şair Serdar Tuncer:

04 Ocak 2017 14:24

Ünlü şair Serdar Tuncer, İstiklal Marşı öncesinde çalan saygı duruşu müziğini ’ABD ordusunun yat borusu sesi’ne benzeterek, "Bush’lar memnun olsun diye Amerikan ordusunun yat borusuyla saygı duruşunda bulunmam" dedi.
Şair Serdar Tuncer önceki gün Gençlik Hizmetlerinin organizasyonuyla Niğde’ye geldi. Niğde’de Kültür merkezinde düzenlenen ’Şiirlerle Osmanlı’ programına katılan Tuncer, burada ilginç bir konuşma yaptı. Tuncer, İstiklal Marşı öncesinde çalan saygı duruşu müziğinin Amerika Birleşik Devletleri ordusunun yat borusu sesi olduğu söyledi. "Bush’lar memnun olsun diye Amerikan ordusunun yat borusuyla saygı duruşunda bulunmam" diyen Tuncer, katılımcılardan büyük alkış aldı.
Tuncer, "Saygı duruşunda çalan o tiz sesi Amerika’daki iç savaşı hatırlatıyor. Bestekarı Davin Butterfield, Amerikalı bir generaldir. Şuanda İstiklal Marşı öncesinde çalan o ti sesi Amerikan askerinin yat borusu. Amerikan ordusundan askerlerine yat ihtarı vermek için bizlere saygı duruşunda dinlediğimiz müziği çalıyorlar. Amerikan askeri o sesi duydu mu diyor ki yatma zamanı geldi diyor ve gidip yatıyor. Amerika’nın eski başkanı George Bush Türkiye’ye geldiği vakit saygı duruşunda bu müziği duyunca şaşırmış. Vay canına demiş, ’kültürümüz buralara kadar gelmiş demek ki’. Sizi bilmem ama ben Bush’lar memnun olsun diye Amerikan ordusunun yat borusuyla saygı duruşunda bulunmak istemiyorum. Aziz şehitlerimin ruhu şad olsun diye onları Fatihalarla yad ediyorum" dedi.
Katılımcılara Osmanlı döneminden kıssalar anlatırken, Murat Hüdavendigar, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın şiirlerini okudu. Programda ayrıca Osmanlı padişahlarının bestelenen şiirleri de seslendirildi.



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