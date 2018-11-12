Uyuşturucu Operasyonu:2 kişi tutuklandı

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik çalışma başlattı.

Narkotik Dedektifleri Niğde Yeni Otogar civarında ticari taksi ile Adana ilinden Niğde'ye getirilen 11 paket eroin maddesi ele geçirdi. Ticari takside bulunan F.B. ile A.H.D. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.