Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

G. İsimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri “Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına” yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında N. A. ve T. G’nin 23 Nisan kavşağı yakınındaki evlerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. N. A. ve T. G’nin M. K. ile görüştüğü tespit edildi.

Uyuşturucu alışverişinin ardından yapılan operasyonda, N. A. ve T. G’nin üzerinde yapılan aramada 1 fişek halinde 0,92 gram ve 2 küçük poşet içerisinde 5,35 gram eroin maddesi ele geçirildi. M.K.’nin üzerinde yapılan aramada ise 1 fişek 1,40 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden M.K ve N.A ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, T.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ tutuklandı.