Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:04

Vali Peynircioğlu Ulukışla’da incelemelerde bulundu

Vali Peynircioğlu Ulukışla’da incelemelerde bulundu

04 Ocak 2017 15:04

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve beraberindeki İl Müdürleri Ulukışla ilçesine giderek birtakım incelemelerde bulundu.
Vali Peynircioğlu, Bor Kaymakamı ve Ulukışla Kaymakam Vekili Abdullah Küçük, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Medaş Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol ve Medaş Görevlilerinin de bulunduğu heyet eşliğinde Ulukışla ilçesinde inceleme yaptı.
İlçede yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve ilçenin genel durumu hakkında Belediye Başkanı Ali Uğurlu’dan bilgi alan Vali Peynircioğlu; hava koşulları nedeni ile ilçede ve ilçeye bağlı bazı köylerde yaşanan sorunları dinledi.
Ulukışla Kaymakamlığı, Ulukışla Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Peynircioğlu geçtiğimiz gün vefat eden Ulukışla Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Aksoy’un ailesine taziyede bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç