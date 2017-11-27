Vali Şimşek öğrencilerle masa tenisi oynadı

Niğde İl Müftülüğü ’ne bağlı Baloğlu Yatılı Erkek Kur’an Kursunu ziyaret ederek eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirdiği ziyarette İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar’dan Kur’an Kursu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, çocukların eğitim gördükleri sınıfları tek tek gezerek incelemelerde bulundu. Kur’an-ı Kerimi okuyarak hafız olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kuran kursunda eğitim gören genç hafızlarla uzun süre sohbet ederek sorun, görüş ve talepleri dinleyen Şimşek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem pozitif bilimlerde hem dini bilgiler konusunda donanımlı olması gerektiğine inanıyorum. Bu amaçla biz hem okullarımızı hem de Kur’an kurslarımızı takip ederek, kendilerine ne türlü katkılar sunabileceğimizi değerlendiriyoruz ve imkânlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İncelemelerine Kursun yemekhane ve sosyal tesisleri ile devam eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, öğrencilerle masa tenisi oynadı.