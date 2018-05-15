Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:51

Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

Niğde’de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan gençlerle birlikte 15 kilometre bisiklet sürdü.

Vali ve belediye başkanı 15 kilometre bisiklet sürdü

15 Mayıs 2018 14:51


19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi önünde başlayan bisiklet turu Bor Ana İkmal Merkezi Komutanlığını önünde son buldu.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, bisiklet üzerinden , gençleri spor yapmaya davet ederken, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise belediyenin yatırımlarını anlattı.


Renkli görüntülerin sahne aldığı Bisiklet turunda Vali Şimşek: “Gençlere spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bisiklet sporu. Çünkü çok faydası var. Çok önemli bir hafta içerisindeyiz. Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs Samsun’a çıkarak, kurtuluş mücadelesini başlattığı bir haftadayız. Bu haftayı gençlik haftası olarak kutluyoruz. Gençlerimiz bizim için çok önemli, gençlerimizi spora yönlendirmemiz çok önemli. Bizde onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Halkımıza örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise 35 yıl sonra ilk defa bisiklete bindiğini belirterek, bundan sonra daha sık bisiklete bineceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
23
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç