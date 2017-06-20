Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 08:48

Vali’den yaralı Uzman Çavuş’a ziyaret

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Hakkari’de yaralanan Uzman Çavuşu evinde ziyaret etti.

Vali’den yaralı Uzman Çavuş’a ziyaret

20 Haziran 2017 08:48


Peynircioğlu, Hakkari Çukurca mevkii sınır bölgesinde bulunan Güven Dağında gerçekleştirilen operasyon esnasında hain saldırı sonucu yaralanan Niğdeli Uzman Çavuş Anıl Gümüş’ü baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Gerçekleştirilen ziyarette İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ve Piyade Komando Uzman Çavuş Anıl Gümüş ile ailesi hazır bulundu.


Ziyarette, PKK’lı teröristlerin roketatarlı hain saldırısı sonucunda yaralanan ve daha sonra Hakkâri Devlet Hastanesinde tedavi görmesinin ardından memleketi Niğde’ye gelen Anıl Gümüş ve Ailesi ile Sohbet eden Vali Peynircioğlu, Yaralı Uzman Çavuş Anıl Gümüş’e acil şifalar dileyerek “İhtiyaç duydukları anda devlet olarak her zaman kahraman askerimizin ve ailesinin yanındayız.” dedi.


Vali Peynircioğlu, yaralı askerin sağlık durumu hakkında ailesinden ve beraberinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca’dan bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    26°C
NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!