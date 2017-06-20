Vali’den yaralı Uzman Çavuş’a ziyaret

Peynircioğlu, Hakkari Çukurca mevkii sınır bölgesinde bulunan Güven Dağında gerçekleştirilen operasyon esnasında hain saldırı sonucu yaralanan Niğdeli Uzman Çavuş Anıl Gümüş’ü baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ve Piyade Komando Uzman Çavuş Anıl Gümüş ile ailesi hazır bulundu.

Ziyarette, PKK’lı teröristlerin roketatarlı hain saldırısı sonucunda yaralanan ve daha sonra Hakkâri Devlet Hastanesinde tedavi görmesinin ardından memleketi Niğde’ye gelen Anıl Gümüş ve Ailesi ile Sohbet eden Vali Peynircioğlu, Yaralı Uzman Çavuş Anıl Gümüş’e acil şifalar dileyerek “İhtiyaç duydukları anda devlet olarak her zaman kahraman askerimizin ve ailesinin yanındayız.” dedi.

Vali Peynircioğlu, yaralı askerin sağlık durumu hakkında ailesinden ve beraberinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca’dan bilgi aldı.