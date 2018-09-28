Velilerden öğle arası tepkisi

Niğde'de ilköğretim okullarında tam gün eğitim yapılmasının ardından öğle arasındaki boşluk, öğrenci velilerini kaygılandırıyor.

Vakti olan yada evi okula yakın olan veliler çocuklarına öğle molasında yemek getirip, çocuklarıyla yakından ilgilenebilirken gelemeyen velilerin çocukları ise kendi başlarının çaresine bakıyor.

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan Zahide Sefer İlkokulu inşaat alanlarının içerisinde bulunduğu için tehlike arz ediyor denilerek geçen yıl öğlen arası kaldırılmıştı ancak hala inşaatların sürdüğü ve iş makinelerinin yoğun olduğu bölgede bu yıl aynı uygulama yapılmadı.

40 Dakikalık öğle arasında çocuklarının başıboş olduğunu dile getiren veliler öğle arasının kaldırılması için imza topladı.

Veliler, güvenlik görevlisi olmayan okulda öğle arasında girenin çıkanın da belli olmadığını, çocukların okul bahçesinden dışarı rahatlıkla çıkabildiklerini dile getirerek öğle arasının kaldırılmasını istedi.

Zahide Sefer İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Çetin ise yaptığı açıklamada ; ‘' Geçen yıl okulumuzda öğle arası gibi bir derdimiz yoktu.İlk zaman vardı ama etrafı inşaat alanı olduğu için çocuklara risk olmasın diye iptal edildi ve biz bu yıl da talep ettik.Velilerin çoğunluğu kaldırılmasını istedi ve imza topladık ve yetkililere başvurmak istedik.Milli Eğitim Müdürü ile makamında yüz yüze konuşmak istedik ancak gelmenize gerek yok denildi ve biz derdimizi anlatamadık ''dedi.