Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 12:20

Vicdan yolun ortasında kaldı

Niğde’de bir otomobil at arabasına çarptı, çarpmanın etkisi ile yere savrulan at yaralandı.

Vicdan yolun ortasında kaldı

24 Şubat 2018 12:20


Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesinde meydana geldi. Otomobil bölünmüş yoldan çıkarken yoldan geçen ata arabasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaralanarak yere savruldu. Sürücü ise yardım etmek yerine otomobili ile olay yerinden uzaklaşarak kayboldu. Atını yerden kaldırmaya çalışan at arabası sahibine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle at yaralı halde yerinden kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan at arabasının sahibi, at arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç