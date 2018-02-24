Vicdan yolun ortasında kaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesinde meydana geldi. Otomobil bölünmüş yoldan çıkarken yoldan geçen ata arabasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaralanarak yere savruldu. Sürücü ise yardım etmek yerine otomobili ile olay yerinden uzaklaşarak kayboldu. Atını yerden kaldırmaya çalışan at arabası sahibine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle at yaralı halde yerinden kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan at arabasının sahibi, at arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.