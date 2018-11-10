Vize sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı

Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde vize haftası boyunca öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Belediye hizmetlerini her alanda gösteren Niğde Belediye Başkanlığı faaliyetlerini sosyal belediyecilik alanında da sürdürüyor.

Önemli çalışmalara imza atan Niğde Belediyesi, Niğde'de eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencilerini de unutmadı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde vize ve final dönemlerinde uygulamaya başlanan öğrencilere çorba ikramı, sınav haftaları boyunca Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde devam edecek.

Sıcak çorba ikramlarının ilki Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çorba ikramından önce öğrencilere hitaben konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sınavlara hazırlanırken sıcak bir çorba ikram etmek istedik. Yani sıcacık duygularımızla size başarı dileklerimizi sunmak istedik. Sadece sınavlarınızda değil ömrünüz boyunca başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan standa geçerek öğrencilere bizzat kendisi çorba ikramında bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar ise sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında; "Üniversitemize desteğini, yardımını hiç bir zaman esirgemeyen ve her sınav döneminde Çorba ikramını sürdüren Belediye Başkanınız Sn Rifat Özkan'a çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.