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10 Temmuz 2017 14:13

Yamaç paraşütçülerinin yeni uğrak noktası Kılan köyü oldu

Yamaç paraşütçülerin yeni uğrak noktası Kılan köyü oldu.

Yamaç paraşütçülerinin yeni uğrak noktası Kılan köyü oldu

10 Temmuz 2017 14:13


Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyü, adrenalin tutkunları ve doğa sporlarını seven sporcuların yeni uğrak yeri haline geldi.


Köyde bulunan Erenler tepesi yamaç paraşütüne elverişli olması nedeniyle çok sayıda sporcuyu ağırlamaya başladı. Fly Mersin Yamaç Paraşüt Kulübünden Pilot Erdal Yalçınkaya denetimindeki uçuşlar köy halkı Hüseyin Yazgan’ın katılımıyla Temmuz ayının ilk haftası başladı.


Fly Mersin Yamaç Paraşüt Kulübü ile çevre illerden gelen yamaç paraşütü sporcuları Orta Toroslar’da Bolkarlar’ın eteğinde çam ormanlarıyla bezeli, kiraz bahçeleri ve göletlerin eşşiz manzarasını keyfi paraşüt uçuşları ile yaşıyor.




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