Yayaya çarpan otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Otomobil daha sonra minibüs durağına daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet D. (18) yönetimindeki 51 EN 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ersin B.(30)’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle, otobüs durağına daldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ersin B. ile otomobilde bulunan sürücü Ahmet D. ve Emine D. (48) sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan yaya Ersin B.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.