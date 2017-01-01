Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 14:23

Yemek asansörüne sıkışan kadın hayatını kaybetti

Yemek asansörüne sıkışan kadın hayatını kaybetti

01 Ocak 2017 14:23

Niğde’de Atatürk Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunun servis asansöründe sıkışan sebze kasasını almaya çalışan kadın, asansörde sıkışarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Anadolu Lisesine ait kız öğrenci pansiyonu yemekhanesinde çalışan H.A. (51), iddiaya göre öğlen yemeği için hazırlık yaparken servis asansörünü kullanmak istedi. Yemek asansöründe sebze kasasının sıkışmasıyla bulunduğu yerden kasayı almaya çalışırken asansörün hareket etmesiyle talihsiz kadın asansörde sıkıştı. Kadının sıkıştığını fark eden diğer çalışanlar yardım etmeye çalışırken, olay yerine gelen asansör teknik ekibi ve 112 ekipleri talihsiz kadını bulunduğu yerden çıkardı. Talihsiz kadının nefes alamadığı için öldüğü belirtilirken, olayla ilgili okul müdürü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Evli ve 3 çocuk annesi H.A.’nın cenazesi, otopsi için Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
-3
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    -3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç