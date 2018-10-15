Yerli patatesler hasat edildi

Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla Köyünde düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum amirleri ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasın yapan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Türkiye genelinde patates ekiminde Niğde'nin yıllık 835 bin 200 tonluk üretimle birin sırada olduğunu söyledi. Pırlak, “Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları ile birlikte şuan 8 adet yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırılmıştır. Halıhazırda 4 adet yerli çeşidimiz de tescil aşmasında olup bu çeşitlerimizin tescil olmasıyla birlikte 12 adet yerli ve milli çeşidimiz olacaktır. Yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007'den bugüne Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720 bin adet melez patates tohumu elde edildi. Tüm bunların dışında enstitümüz geliştirilen bu çeşitleri laboratuvar ortamında veya kataloglarda bırakmamış Türkiye'de bir ilke imza atarak 4 adet yerli ve milli patates çeşidini özel sektöre satışını gerçekleştirmiştir” dedi.

İlk etapta özel sektöre devredilen NAHİTA adlı çeşidin önümüzdeki sene 15 ülkede deneme dikimi yapılacağını belirten Pırlak, “NAHİTA yabancı ülkelerde dikimi gerçekleştirilen ilk yerli ve milli çeşit olma unvanını kazanacak. Deneme dikimi yapılacak ülkeler, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Polonya, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hırvatistan, Fas, Kenya ve Brezilya'dır" ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise patates üretimi ve patatesin tohumlarının rehabilite edilerek gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem arz ettiğini belirterek şunları dedi:

“İlimiz patates üretiminde ülkemizde yüzde 18'lik bir payla ilk sıradadır. Bununla birlikte, üretim giderleri içerisinde tohumluk giderleri önemli bir yekûn oluşturmaktadır. Ülkemizde patates üretiminde tohumluk sektörünün büyük oranda dışa bağımlı olması, patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktaydı. İşte tam bu noktada yaklaşık 8 yıl önce ilimiz Patates Araştırma Enstitüsünce başlatılan ıslah çalışmaları çiftçilerimiz için bir umut ışığı oldu. Geldiğimiz noktada 8 yerli ve milli çeşit üretildi. Netice olarak, tescil edilen, tescilde olan ve tescile aday çeşitler bu yıl ilk kez Altunhisar İlçemizde yapılan demonstrasyon dikimleri ile birlikte üreticileriyle buluştu. İnanıyorum ki, Önümüzdeki dönemde, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu başarılı çalışmalar neticesinde ülkemiz tohum ithal eden değil tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığı sona erecek ve ülkemiz bir tohumluk üretim merkezi olacaktır. Diğer taraftan, patates üreticilerimizin geliştirilen yerli ve milli çeşitlerimize rağbet etmesi ve bu çeşitlerin yeterince üretilerek, Kamu ve Özel alt çiftçilerimize ulaştırılması da önemli. İnanıyorum ki tüm bu konudaki paydaşların ortak çabası ve çalışmasıyla beklediğimiz amaçlara ulaşacağız. Tek yapmamız gereken yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir.”

Konuşmaların ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, traktör ile hasat yaptı, protokol üyeleriyle birlikte ekim alanlarında incelemelerde bulundu.