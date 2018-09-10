Yolunu kaybeden amatör dağcıları ekipler kurtardı

NİĞDE (İHA) – Niğde'de Demirkazık Dağı'nda güzergahlarını kaybeden 4 amatör dağcı ekipler tarafından kurtarıldı.

Demirkazık Dağı Yedigöller mevkiinde kamp yapan geceyi dağda geçiren biri 12 yaşında 4 amatör dağcı dönüş yolunu bulamamaları üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AKUT, UMKE, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan dağcıları Kızılkaya ve Emli Vadisi civarında bularak aşağı indirdi. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.