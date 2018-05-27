Yusuf’a yemek borusu nakli için çok acil 10 bin lira gerekiyor

Küçük Yusuf’un yaşama tutunabilmesi için yemek borusu nakli ve dalak ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyatlar için doktorlar 10 bin lira istiyor. İşsiz olan anne ve baba ise gerekli parayı bulamadığı için kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

6 yıldır hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki 7 sınıf öğrencisi Yusuf Özkale daha önce kara ciğerindeki tıkalı damarların açılması için bir operasyon geçirdi. Yapılan operasyonun ardından tam iyileşti derken, dalağında meydana gelen rahatsızlık onu tekrar hastalığın pençesine düşürdü. Şimdi ise yemek borusunda meydana gelen hastalık nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yusuf’un yaşayabilmesi için yemek borusu nakli olması gerekiyor. Yemek borusunda her geçen gün büyüyen varisler onun yaşamı için büyük risk oluşturuyor. Eğer ameliyat olmaz ise yemek borusu etrafındaki varisler patlayabilir ve kanama nedeniyle Yusuf hayatını kaybedebilir.

Yusuf’un bu hastalıktan kurtulabilmesi için yemek borusu nakli gerekiyor

Doktorlar bu ameliyat için 10 bin lira istiyor. Ameliyatı yapacak doktorlar, çok daha yüksek olan ameliyat bedelini baba Mustafa Özkale’nin işsiz olması nedeniyle ancak bu fiyata düşürebilmişler. İnşaatlarda iş bulduğunda çalışıp eve ekmek getiren Mustafa Özkale ise işsiz ve gelirinin olmaması nedeniyle bu parayı kendi imkanları ile bulamıyor.

Ne Olur Çocuğumuzu Kurtarın

Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen baba Mustafa Özkale, hiç kimseden para istemediklerini sadece hastane masraflarını hayır severlerin karşılamasını istiyor. Oğlunun 6 yıllık tedavisinden bir ansiklopedi kadar evrak biriktiren Mustafa Özkale oğlunun durumunun her geçen gün kötüye gittiğini anlatarak şunları söyledi ; “Son bir kaç aydır oğlumun durumu iyice kötüye gitmeye başladı. Ameliyatı yapacak olan hastane Kayseri’de bir özel Hastane. Doktorlar benim maddi imkanım olmadığı için bu ameliyatın fiyatını bizim için ancak 10 bin liraya indirebildiklerini söylediler. Şimdi ben çaresizim. Oğlum Yusuf’un bir hafta içerisinde ameliyat olması gerekiyor. Eğer olmaz ise sağlığı bozulacak ve benim söylemeye dilim varmıyor ama oğlumu kaybetmekten korkuyoruz“ dedi.

Ne olur yardım edin

Anne Özkale ise ;“ Eşimin bütçesi yok, inşaatlarda iş buldukça çalışıyor. Bu ameliyatı yaptıracak maddi gücümüz yok. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için mutlaka ve en kısa sürede ameliyat olması gerekiyor. Ne olur bize yardım etsinler“ diye konuştu.

Son iki aydır hastalıkları nedeniyle artık okula dahi gidemeyen 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Yusuf Özkale’nin ise gözünden yaş hiç eksilmiyor. 6 yıldır çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle sağlığı bir iyi, bir kötü olan Yusuf Özkale katı yiyecekleri yiyemiyor. Çorba ve sıvı yiyecekler tüketebilen Yusuf Özkale konuşmakta güçlük çekmeye başlamış. Bakışları ile çaresizliği adeta yüzüne yansıyan Yusuf Özkale kısık sesi ile ölmek istemediğini belirterek, “ Yardım sevenler bana yardım etsinler, sağlığıma kavuşmak istiyorum“ dedi.

14 yıllık evli Özkale ailesinin üç çocuğunun en büyüğü olan Yusuf Özkale’nin yaşama yeniden tutunabilmesi için bir hafta içerisinde ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat için gerekli 10 bin lirayı kendi imkanları ile bir araya getiremeyen baba Mustafa Özkale ve Nariye Özkale kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.