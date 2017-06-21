Ziraat Odası’ndan Mildiyö Hastalığı Uyarısı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, mildiyö hastalığı ile ilgili çiftçileri uyararak; “Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozlar, İl ve ilçe müdürlüklerinden ve odamız bünyesinde çalışan Ziraat Mühendislerinin önerdiği doz ve sayıca tekerrür etmelidirler. Son olarak zirai mücadelede çiftçilerimizden ruhsatlı ilaç kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”dedi.

Erken yaprak yanıklık hastalığı görüldü

Patates yetiştiriciliğinin başladığı haziran ayı içerisinde bitki boyunun 15- 20 santimetreye kadar büyüme döneminde başlayan Patates Mildiyö Hastalığı bölgemizde kısım kısım görülmeye başladı. Odamız bünyesinde ki Ziraat Mühendislerimizin gerek saha çalışmalarında gerekse çiftçilerimiz tarafından getirilen numunelerde mildiyö (geç yanıklık hastalığı) ve alternaria (erken yaprak yanıklık hastalığı) hastalıkları tespit edilmiştir. Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda küçük soluk yeşil ve sarımsı leke şeklinde görülmesi ve sonrasın da bu lekeler birleşerek kahverengi şeklinin almaktadır. Buda bitkide yaprağı kurutarak verimi düşürmektedir.”dedi.

Çiftçilerin ekonomik zarar yaşamadan ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kenar açıklamasından şunları söyledi; “Bu hastalık iki şekilde yayılıyor, bitkiden bitkiye, topraktan bitkiyedir. Bölgemizde ekonomik düzeyde tarım yapılan fasulye, patates, ve şeker pancarı gibi ürünlerimizde özellikle erken ekim yapılan bölgelerimizde havaların yağışlı ve serin olması sonucunda rhizoctania, mildiyö ve antroztoz gibi hastalıklar ekonomik zarar eşiğini geçmeden kültürel ve kimyasal mücadele yapılmalı aksi takdirde verim düzeyde yüksek miktarda kayıplara neden olmaktadır. Bahçe tarımı yapılan bölgelerimizde de külleme ve kara leke ile iç kurdu ilaçlamaları yapılmalıdır.”