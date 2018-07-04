Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 12:06

Ziraat Odasından patates hastalığı uyarısı

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patateste görülen ’Mildiyö’ hastalığı ile ilgili çiftçileri uyardı.

Ziraat Odasından patates hastalığı uyarısı

04 Temmuz 2018 12:06


Başkan Kenar yaptığı açıklamada: “Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozlar, İl ve ilçe müdürlüklerinden ve odamız bünyesinde çalışan Ziraat Mühendislerinin önerdiği doz ve sayıca tekerrür etmelidirler. Son olarak zirai mücadelede çiftçilerimizden ruhsatlı ilaç kullanmalıdırlar. Patates yetiştiriciliğinin başladığı Temmuz ayı içerisinde bitki boyunun 15- 20 santimetreye kadar büyüme döneminde başlayan Patates Mildiyö Hastalığı (geç yanıklık hastalığı) ve alternaria (erken yaprak yanıklık hastalığı) hastalıkları tespit edilen çiftçilerimiz önlem almalıdırlar. Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda küçük soluk yeşil ve sarımsı leke şeklinde görülmesi ve sonrasında bu lekelerin birleşerek kahverengi şeklinin almasıdır. Bu da bitkide yaprağı kurutarak verimi düşürmektedir.” Dedi


Hastalık iki şekilde yayılıyor


Çiftçilerin ekonomik zarar yaşamadan ilaçlama yapılması gerektiğini belirten Başkan Kenar; “Bu hastalık iki şekilde yayılıyor, bunlar bitkiden bitkiye, topraktan bitkiyedir. Bölgemizde ekonomik düzeyde tarım yapılan fasulye, patates, ve şeker pancarı gibi ürünlerimizde özellikle erken ekim yapılan bölgelerimizde havaların yağışlı ve serin olması sonucunda rhizoctania, mildiyö ve antroztoz gibi hastalıklar ekonomik zarar eşiğini geçmeden kültürel ve kimyasal mücadele yapılmalı aksi takdirde verim düzeyde yüksek miktarda kayıplara neden olmaktadır ” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç