Ziraat Odasından patates hastalığı uyarısı

Başkan Kenar yaptığı açıklamada: “Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozlar, İl ve ilçe müdürlüklerinden ve odamız bünyesinde çalışan Ziraat Mühendislerinin önerdiği doz ve sayıca tekerrür etmelidirler. Son olarak zirai mücadelede çiftçilerimizden ruhsatlı ilaç kullanmalıdırlar. Patates yetiştiriciliğinin başladığı Temmuz ayı içerisinde bitki boyunun 15- 20 santimetreye kadar büyüme döneminde başlayan Patates Mildiyö Hastalığı (geç yanıklık hastalığı) ve alternaria (erken yaprak yanıklık hastalığı) hastalıkları tespit edilen çiftçilerimiz önlem almalıdırlar. Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda küçük soluk yeşil ve sarımsı leke şeklinde görülmesi ve sonrasında bu lekelerin birleşerek kahverengi şeklinin almasıdır. Bu da bitkide yaprağı kurutarak verimi düşürmektedir.” Dedi

Hastalık iki şekilde yayılıyor

Çiftçilerin ekonomik zarar yaşamadan ilaçlama yapılması gerektiğini belirten Başkan Kenar; “Bu hastalık iki şekilde yayılıyor, bunlar bitkiden bitkiye, topraktan bitkiyedir. Bölgemizde ekonomik düzeyde tarım yapılan fasulye, patates, ve şeker pancarı gibi ürünlerimizde özellikle erken ekim yapılan bölgelerimizde havaların yağışlı ve serin olması sonucunda rhizoctania, mildiyö ve antroztoz gibi hastalıklar ekonomik zarar eşiğini geçmeden kültürel ve kimyasal mücadele yapılmalı aksi takdirde verim düzeyde yüksek miktarda kayıplara neden olmaktadır ” dedi