Zirve inişinde uçurumda mahsur kalan dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı

İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri Hazar Altıntaş, İkra Tülek ve Sercan Eren, dün Demirkazık Dağı’na tırmanışa geçti. Tırmanışı yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı’nın zirvesine çıktı. İnişe geçen dağcılar, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı’nda yoğun sis nedeniyle devam edemedi. Mahsur kalan dağcıların, saat 19.00 sıralarında aradıkları jandarmaya mahsur kaldıklarını haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.

Dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, ekiplerin 13 saat süren çalışmalarının ardından sabah saat 08.00 sıralarında kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterle Demirkazı Dağ Evi’ne getirilen dağcılar, kontrol için Çamardı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Dağcılar iniş sırasında rotalarını kaybetmiş ve halsiz düştükleri için hareket edememişti.