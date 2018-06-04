Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 10:05

Zirve inişinde uçurumda mahsur kalan dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı

Niğde’de Demirkazık Dağı’nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra helikopterden sarkıtılan halatla bulundukları bölgeden tek tek kurtarıldı.

Zirve inişinde uçurumda mahsur kalan dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı

04 Haziran 2018 10:05


İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri Hazar Altıntaş, İkra Tülek ve Sercan Eren, dün Demirkazık Dağı’na tırmanışa geçti. Tırmanışı yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı’nın zirvesine çıktı. İnişe geçen dağcılar, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı’nda yoğun sis nedeniyle devam edemedi. Mahsur kalan dağcıların, saat 19.00 sıralarında aradıkları jandarmaya mahsur kaldıklarını haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.


Dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, ekiplerin 13 saat süren çalışmalarının ardından sabah saat 08.00 sıralarında kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterle Demirkazı Dağ Evi’ne getirilen dağcılar, kontrol için Çamardı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Dağcılar iniş sırasında rotalarını kaybetmiş ve halsiz düştükleri için hareket edememişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç