1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Fatsa'dan Ünye istikametine gitmekte olan Tayfur B. (31) idaresindeki 52 K 4181 plakalı hafriyat kamyonu yol kenarındaki Salim Ateş (88) isimli yayaya çarpmış, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşanan kaza sonrası olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 88 yaşındaki Salim Ateş'e hızlı gelen hafriyat kamyonu çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Salim Ateş hastanede hayatını kaybediyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.