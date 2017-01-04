1 milyarlık çevre yolu

Karadeniz Sahil Yolu’nun tek otoban yapılmayan güzergahı olan Ordu’da trafiği rahatlatacak en önemli yatım olan çevre yolu inşaatı hızla sürüyor. 1 milyar 200 milyon liraya mal olması beklenen Ordu Çevre Yolu’nun Nisan ayı sonunda hizmete açılması bekleniyor.

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte günümüze kadar gelen süreç içerisinde Karadeniz ve Kafkasların jeo-stratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu’nun önemin arttırdı. Kıyılara dolgu yapılmasıyla inşa edilen otoban sahil yolu trafiğini büyük ölçüde hafifletirken, dolgu ve otoban yapılmayan tek il olan Ordu’da trafik geçişi adeta çileye dönüşüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde 80 bir araç geçiş yaparken, bu rakam yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz Sahil Yolu’nun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu ilindeki trafik açılması için 4 yıl önce temeli atılan çevre yolunun bu yıl Nisan ayında hizmete açılması iççin yoğun bir çaba sürdürülüyor.

Perşembe ilçesi Akçaova’dan başlayıp Boztepe’nin altından biri 3 bin 300 metrelik diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu arkadan geçerek sahil yoluna bağlanacak 21.5 kilometrelik yolun ilk etabı olan 10 kilometresinde inşaat hızla sürüyor. Tünel ve viyadük inşaatlarının bitirildiği yolda halen kavşak çalışmaları yapılıyor.



“Yaz döneminde hizmete girecek”

Ordu’nun şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Çevre Yolu inşaatında incelemelerde bulunan Vali İrfan Balkanlıoğlu, Çevre Yolu Proje Müdürü Naci Asilkazancı’dan yol hakkında teknik bilgiler aldı.

Projede sona gelindiğini belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Bu yol şu anda yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Aksilik olmadığı takdirde Ordu Çevre Yolu’nun birinci etabı, trafiğin yoğun olduğu Yaz mevsimine hizmete girecek" dedi.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Çevre Yolu’nun kent adına son derece önem arz ettiğini belirterek, yolun tamamlanmasıyla Ordu’nun trafik sorunuyla gündeme gelmeyeceğini, transit geçiş yapan araçların rahatlıkla yoluna devam edeceğini söyledi. Vali Balkanlıoğlu, şu bilgileri verdi: “Toplam 21.4 km’ye tekabül eden Ordu Çevre Yolu’nun birinci etabı olan 10.7 kilometresinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Ordu trafiğinde özellikle de bayramların başlangıç ve bitiş tarihlerinde, günlük 110 bin aracı bulan yoğunluk söz konusu oluyor. Şehir içi trafiği bazen 1.5 saat sürebiliyor. Sadece bu trafikte kaybedilen mazot ve benzin masrafından dolayı ortaya çıkan ekonomik kayıp yıllık 30 milyon liradır. Hava kirliliği ve zaman kaybı da cabası. Burada yapılan viyadükler ve tüneller tam anlamıyla bittiğinde, çevre yolu hizmete girdiğinde trafiğin akışına sürat kazandıracak, büyük ekonomik tasarrufun yanı sıra, hava kirliliğine de bir çözüm olacak. İnşallah, bütün alt yapısı, işaretleri, lambası ve aydınlatmalarıyla birlikte, Yaz mevsimine biteceği yönünde müjdeler var. Çalışmalar bu hızla devam ederse bitmemesi için hiçbir neden yok.”

Vali İrfan Balkanlıoğlu, büyük maliyetlere neden olan, Ordu’nun trafik problemine neşter vuracak Ordu Çevre Yolu’nun yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, konu ile bizzat ilgilenen Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile emeği geçen herkese teşekkür etti.