10 günde 100 bin kitapsever buluştu

Kitap Fuarı, yazarlar ve yayınevi temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen programla sona erdi. Fuar, 100 binden fazla kitapsever tarafından ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB ve Altınordu Belediyesi ortaklığıyla hazırlanan “ Kitap Fuarı” sona erdi.

Kitap Fuarı'nın kapanış programında fuarın her yıl gelişerek ilerlediğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu yıl gerçekleşen fuarın rekora imza attığını söyledi. Ziyaretçi sayısının 100 bini aştığına dikkat çeken Tekintaş, “Düzenlediğimiz fuar geçen yıl 76 bin bir önceki yıl 53 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti. Bu yıl ise 100 bini aşkın vatandaşımız tarafından ziyaret edilerek rekor bir sayıya ulaştık. Bu veriler gösteriyor ki düzenlediğimiz fuarı Ordulular, civar illerden gelen vatandaşlar, kitap dostları ve kitaptan istifade etmek isteyenler benimseyerek sahiplendiler. Dolayısıyla bu sahiplenme duygusu ile her gün biraz daha ileriye doğru gidiyoruz. Herkesin emeğinin, gayretinin olduğu, birlikte yola çıktığımız ve güzellikleri paylaştığımız bu ortamı geliştirmeye devam edeceğiz. Daha fazla kitabı daha fazla okuyucuya ulaştırmak dileğiyle fuara katılan tüm yazarlarımıza ve yayınevlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Ordu kitap dostu bir şehir”

Ordu'nun kitap dostu bir şehir olacağını belirten Vali Seddar Yavuz ise, “Ordu kültür ve sanat noktasında duyarlı bir şehir. Bu kapsamda kitap dostu olacak, daha çok bilginin peşinde koşacak, edindiği bilgilerle medeniyet değerlerinden uzaklaşmayacak, bizi biz yapan değerlerle buluşmaya, onları yaşatmaya eğer varsa zihinlerdeki işgalleri sona erdirmeye mutlaka çaba sarf edecektir” şeklinde konuştu.

Orduluların kitaba değer verdiğini ifade eden AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu'da kitaba, kültüre ve sanata sahip çıkan bir kitle olduğunu söyledi. 10 gün süren kitap fuarında ortaya çıkan katılımcı sayısının Orduluların kitaba verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Yediyıldız, “Okumak, okumayı aşılamak çok önemli. Bizler de bu çerçevede gelecek yıllarda yapılacak olan fuarlara her zaman katkıda bulunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Yediden yetmişe herkes ilgi gösterdi”

Fuara, yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiğini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan da, “ Kitap Fuarı ile 10 gün süreyle vatandaşımızı kitaplarla buluşturduk. Fuara katılan insanların evlerine kitap götürmesi hem kendileri hem de çocukları için büyük bir miras. Aynı zamanda fuarda yer alan yayınevlerinden aldığımız geri dönüşlere baktığımızda ise fuarın amacına ulaştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Programın sonunda fuara katılan yayınevi temsilcilerine protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.